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القضاء يستمع غدا لمرافعة دفاع 26 متهماً بالهجوم على فندق الأهرامات

الجمعة، 05 أبريل 2019 04:00 ص
القضاء يستمع غدا لمرافعة دفاع 26 متهماً بالهجوم على فندق الأهرامات المستشار ناجى شحاتة
كتب أحمد حسنى
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تستمع الدائرة "5" إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدا السبت، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، لمرافعة دفاع 26 متهمًا بينهم 23 محبوسًا، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة، بشارع الهرم .

 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

 

وتضم قائمة المتهمين كل من عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة و أحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف على الساعى ومحمود عبد القادر على سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدى.

 

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

 


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محاكمة 26 متهم بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

شارع الهرم




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