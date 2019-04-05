العين الحمراء.. تحصيل 616 مليون جنيه من سارقى التيار الكهربائى

كتب محمود عبد الراضي

نجحت شرطة الكهرباء فى ضبط 166 قضية متنوعة، بينها 6 قضايا اختلاس، و3 قضايا نصب وتزوير ، و22 قضية سرقة مهمات كهرباء ، و135 قضية إتلاف مهمات كهرباء .

وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية تم ضبط 728928 قضية سرقة تيار كهربائى، و 3792 مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائى للمبانى المخالفة المقامة على الأراضى الزراعية تم ضبط 94392 قضية سرقة تيار كهربائى.

وفى مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائى للمقاهى والكافيتريات غير المرخصة تم ضبط 9142 قضية سرقة تيار كهربائي خلال شهر، وفي مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائى للعقارات وحالات التعدى على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالى والمنخفض تم ضبط 30165 قضية سرقة تيار كهربائى.

وتم تحصيل 819333 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى بقيمة 612,102,169 جنيه ، وتحصيل 489 مخالفة شروط التعاقد بقيمة 4,384,239 جنيه، بإجمالى تحصيل 819822 قضية بإجمالى مبالغ مالية محصلة قدرت بـ 616,486,408 جنيه جنيهاً"، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 54082 حكم حبس جزئي، ووجه اللواء رفعت خضر مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده .