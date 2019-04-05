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السكة الحديد تعلن عن التهديات والتأخيرات المتوقعة لقطارات اليوم.. تعرف عليها

الجمعة، 05 أبريل 2019 10:32 ص
السكة الحديد تعلن عن التهديات والتأخيرات المتوقعة لقطارات اليوم.. تعرف عليها قطار - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أعلنت السكة الحديد، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وذكر بيان للهيئة اليوم، أن متوسط تأخيرات القطارات بخط "القاهرة – الإسكندرية" يبلغ مدته 30 دقيقة، بينما ياتى متوسط تأخيرات القطارات خط "القاهرة – أسيوط" 35 دقيقة، وخط "أسيوط – أسوان" 35 دقيقة، وخط "بنها – بورسعيد" 35 دقيقة، وخط "طنطا – المنصورة – دمياط" 20 دقيقة.

ووجهت الهيئة فى بيانها اعتذارًا للمسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات فى بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين .


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