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الحكومة تطلق أول موقع إلكترونى لخرائط المناطق الصناعية.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 05 أبريل 2019 07:53 م
الحكومة تطلق أول موقع إلكترونى لخرائط المناطق الصناعية.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع
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تحت عنوان الحكومة تطلق أول موقع إلكترونى لخرائط المناطق الصناعية، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، الحكومة تطلق أول موقع إلكترونى لخرائط المناطق الصناعية.. «مدبولى» يلتقى أعضاء لجنة مراجعة منظومة تخصيص الأراضى الصناعية ويوجه بسرعة الانتهاء من تجارب تشغيل الموقع.. ويؤكد: يتضمن أسعار الأرض وموقف ترفيقها ويتم الحجز من خلاله.
 
فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..
 

ـ «ريتشارد بلاك» عضو مجلس الشيوخ الأمريكى فى ندوة بالكونجرس: 30 يونيو ثورة شارك فيها 30 مليون مصرى.. السيسى مثل إبراهام لينكولن واجه الفتن فى مصر وحافظ على وحدة البلاد ضد الفوضى

 
ـ ممثلو 35 مليون عامل وفلاح يساندون استقرار الدولة ويدعمون استكمال مسيرة التنمية والإصلاح.. «المشاركة ضرورة حياة» شعار العمال والفلاحين دعما لحقوقهم الدستورية.. ترحيب بالنص فى التعديلات الدستورية على تمثيل هذه الفئات فى المجالس النيابية بعد أن كان مؤقتا
 

ـ الأهلى يتسلّح بالتاريخ أمام صن داونز فى دورى أبطال أفريقيا.. اليوم

 
ـ الحكومة تطلق أول موقع إلكترونى لخرائط المناطق الصناعية.. «مدبولى» يلتقى أعضاء لجنة مراجعة منظومة تخصيص الأراضى الصناعية ويوجه بسرعة الانتهاء من تجارب تشغيل الموقع.. ويؤكد: يتضمن أسعار الأرض وموقف ترفيقها ويتم الحجز من خلاله
 

ـ شهادة دولية جديدة من عميد مديرى البنك الدولى: الإصلاح الاقتصادى نجح فى مصر بشكل مذهل.. «ميرزا حسن»: القاهرة أصبحت جاذبة للاستثمار.. والمواطن سيشعر بالتحسن.. وأرفع القبعة للشعب المصرى لتحمله برنامج الإصلاح

 
ـ الدكتورة فوزية عبدالستار لـ «اليوم السابع»: المرأة وصلت لجميع المناصب ومن حق السيسى الاستمرار حتى لا نضل الطريق
 

ـ حصل على 3 ملايين جنيه من الجهاز لتوسعة مصنع أثاث.. «هيثم أبوحديد» خريج الهندسة يصبح رجل أعمال بدعم «المشروعات الصغيرة»

 
ـ تحقيقات الواحات تكشف وقائع خيانة الإخوان.. الإرهابى رامز عبدالفتاح: عدت إلى مصر بعد قرار مرسى بعدم ملاحقتنا
 

ـ تامر مرسى رئيساً لمجلس إدارة «دى إم سى».. «مرسى» يعلن بدء هيكلة القنوات الفضائية للمجموعة المتحدة للنهوض برسالة الإعلام

 
ـ السجون تفرج عن 534 سجينا بموجب عفو رئاسى
 
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