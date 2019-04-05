video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 10:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجارديان: بريطانيا تخطط لمحاسبة مسئولى السوشيال ميديا عن المحتوى الضار

الجمعة، 05 أبريل 2019 09:55 ص
الجارديان: بريطانيا تخطط لمحاسبة مسئولى السوشيال ميديا عن المحتوى الضار فيس بوك
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المسئولين التنفيذيين لشركات السوشيال ميديا من الممكن أن تتم محاسبتهم بشكل شخصى عن المحتوى الضار الذى يتم نشره عبر منصاتهم، بحسب ما ورد فى خطط مسربة لحملة حكومية فى بريطانيا طال انتظارها.

وأشارت الصحيفة إلى وجود قلق متزايد بشأن دور الإنترنت فى نشر المواد التى لها علاقة بالإرهاب وانتهاك حقوق الأطفال والأذى الذاتى والانتحار، وواجهت الحكومة البريطانية ضغوطا للتحرك إزائها.

وبموجب الخطط التى من المتوقع نشرها يوم الاثنين المقبل فإن الحكومة البريطانية ستصدر تشريعا يفرض التزاما قانونيا على مديرى شركات السوشيال ميديا على أن تتم مراقبته من قبل جهة تنظيمية مستقلة ومن المرجح أن يتم تمويله من خلال فرض ضريبة على الشركات الإعلامية.

أما الجهة التنظيمية، فمن المحتمل أن تكون فى البداية أوفكام (هيئة تنظيم الاتصالات فى بريطانيا)، لكن على المدى الطويل ستكون هناك هيئة جديدة سيكون لديها سلطة فرض غرامات كبيرة على الشركات التى تمنتهك القانون، وتحمل المسئولين التنفيذيين المسئولية الشخصية.

وزاد النقاش فى الأشهر الأخيرة بسبب قضية المراهقة البريطانية مولى راسيال التى انتحرت بعد مشاهدتها صور إيذاء النفس على مواقع التواصل الاجتماعى، وأيضا بعد حادث إطلاق النار على مسجدين فى نيوزيلندا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دراسة تكشف: إعلانات فيس بوك تستهدف المستخدمين بناء على العرق والجنس واللون

فيس بوك يتعاون مع صحيفة "ديلى تليجراف" لنشر "فيتشرات" للدفاع عنه

حصاد التكنولوجيا.. فيس بوك يلجأ للصحافة للدفاع عنه وصورة جديدة للقمر

السوشيال ميديا

فيس بوك

بريطانيا

حكومة بريطانيا




لا تفوتك
فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد برنامجا لإنتاج و تصدير الحلول

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد برنامجا لإنتاج و تصدير الحلول

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة