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الإرهابى المتهم بقتل المصلين فى مسجدين بنيوزيلندا يخضع لـ"تقييم عقلى"

الجمعة، 05 أبريل 2019 01:00 ص
الإرهابى المتهم بقتل المصلين فى مسجدين بنيوزيلندا يخضع لـ"تقييم عقلى" الإرهابى الاسترالى المتهم بقتل 50 شخصا فى هجوم على مسجدين
كرايستشيرش (رويترز)
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واجه الإرهابى الاسترالى المتهم بقتل 50 شخصا فى هجوم على مسجدين فى نيوزيلندا 49 اتهاما، إضافيا بالقتل فى محكمة، اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلى وتقرر خضوعه لتقييم لتحديد مدى سلامة قواه العقلية لمحاكمته على الهجوم.

وفى هجوم تم بثه مباشرة على فيسبوك استهدف مسلح يحمل أسلحة نصف آلية المسلمين خلال صلاة الجمعة فى كرايستشيرش فى 15 مارس.

واتُهم برينتون تارانت (28 عاما) بتهمة قتل واحدة بعد يوم من الهجوم ووضع قيد الاحتجاز، وبالإضافة إلى التهم الجديدة وجهت المحكمة العليا فى كرايستشيرش لتارانت 39 اتهاما إضافيا بالشروع فى القتل خلاله ظهوره أمامها من خلال اتصال عبر الفيديو.

 

 

 


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