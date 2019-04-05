video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: غداً رياح محملة بالأتربة وسقوط أمطار والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الجمعة، 05 أبريل 2019 11:56 ص
الأرصاد: غداً رياح محملة بالأتربة وسقوط أمطار والعظمى بالقاهرة 26 درجة طقس غير مستقر - أرشيفية
كتب - أسامة عبد الحميد
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء قد تمتد الى شمال الصعيد.

كما تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس لطيف على السواحل الشمالية اليوم.. والعظمى بالقاهرة 24

حالة الطقس

الطقس

طقس

حالة الجو

الارصاد

ارصاد

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد استراتيجية لإنتاج و تصدير الحلول

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد استراتيجية لإنتاج و تصدير الحلول

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة