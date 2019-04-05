الأرصاد: غداً رياح محملة بالأتربة وسقوط أمطار والعظمى بالقاهرة 26 درجة

كتب - أسامة عبد الحميد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء قد تمتد الى شمال الصعيد.

كما تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة.