افتتاح المؤتمر السنوى لمستشفى الرمد العام بالإسكندرية حول طب وجراحة العيون

الإسكندرية - جاكلين منير

افتتح الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، المؤتمر الثالث لمستشفى الرمد العام بالإسكندرية، بحضور لفيف من أساتذة جامعة الإسكندرية وقيادات الصحة وأطباء العيون.

وتناول المؤتمر عرض كل ما هو جديد فى طب وجراحة العيون والخدمات التى تقدمها مستشفى الرمد العام للمرضى سواء كانت خدمات مجانية أو من خلال التعاقد مع هيئة التأمين الصحى وبعض الهيئات والنقابات الأخرى.

وقد أكد أبو سليمان على أوجه التعاون بين وزارة الصحة ممثلة فى مديرية الشئون الصحية وبين جامعة الإسكندرية، وذلك من خلال عمل بروتوكولات تعاون بين الجهتين.

يشار إلى أن مستشفى الرمد العام قامت بدور كبير فى المبادرة الرئاسية "نور عيون" والتى تم فيها الكشف على تلاميذ المدارس، وأشاد أبو سليمان بهذا الدور وشكر العاملين بالمستشفى وحثهم على استمرار العمل من أجل صحة المواطن السكندرى.