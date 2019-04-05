إصابة 6 مدنيين باكستانيين ومقتل 5 جنود هنود في اشتباكات في كشمير

إسلام آباد )أ ش أ(

أعلن الجيش الباكستاني أن 6 مدنيين باكستانيين بينهم 4 أطفال أصيبوا جراء إطلاق نار من قبل القوات الهندية على الخط الفاصل في كشمير.

وقال الجيش الباكستاني - في بيان له اليوم الجمعة - إن "القوات الهندية بدأت بإطلاق النار الاستفزازي في قطاع "شيريكوت، على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل، واستهدفت مناطق مأهولة بالسكان مما أسفر عن إصابة 6 باكستانيين".

وأضاف البيان أن "القوات الباكستانية ردت على الهجوم، واستهدفت مواقع عسكرية هندية، وهناك تقارير عن مقتل 5 جنود هنود وإصابة آخرين بجروح في تبادل إطلاق النار".