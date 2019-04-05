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أسعار السمك اليوم الجمعة 5-4-2019 بسوق العبور

الجمعة، 05 أبريل 2019 02:17 م
أسعار السمك اليوم الجمعة 5-4-2019 بسوق العبور سوق السمك
كتب هانى الحوتى
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استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 5-4-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 33 – 37 جنيه للكيلو، بحسب النوع والحجم.
  
وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-60 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 40 - 150 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 39 - 43 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة السويسى يصل ما بين 55 – 65 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.
  
وبلغ سعر السبيط من 90 – 180 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 140 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو بين 375 - 425 جنيها، فى حين يتراوح سعر الجمبرى رقم 1 ما بين 350 - 410 جنيها، وبلغ سعر البورى 40 - 46 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 39- 43 جنيها، والبربون 1 بلغ من 35 - 41 جنيها.
 

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