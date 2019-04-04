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الخميس، 04 أبريل 2019 04:05 ص
خالد صلاح
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تعرف على عقوبة متهم بالنصب بزعم توفير فرص عمل بالخارج

الخميس، 04 أبريل 2019 03:00 ص
تعرف على عقوبة متهم بالنصب بزعم توفير فرص عمل بالخارج محكمة - أرشيفية
كتب سليم على
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نجح رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، فى ضبط مدير إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج  بدائرة قسم شرطة المعصرة، واتهمته النيابة العامة بإدارة الشركة دون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم داخل البلاد وخارجها والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم.وفقا لقانون العقوبات:

يقول أحمد السقا المحامى، إن المتهم فى تلك الواقعة يواجه تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح

وأشار السقا، إلى أن المتهم عقوبة النصب والاحتيال الاى أقرها القانون   تتراوح ما بين شهر وحتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن  عقوبة الشروع فى النصب  تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.


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