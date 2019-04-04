السلطات الفنزويلية تلاحق جوايدو جنائيا بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه

أ ش أ

أعلنت السلطات الفنزويلية بدء الملاحقة الجنائية بحق رئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو الذى أعلن نفسه مؤخرا رئيسا مؤقتا للبلاد ، وجاء هذا بعد أن قررت الجمعية التأسيسية الفنزويلية أمس رفع الحصانة البرلمانية عنه.

وقال رئيس لجنة الشؤون القانونية فى الجمعية التأسيسية (البرلمان الجديد الموالى للرئيس الشرعى نيكولاس مادورو) خوليو سيربا، " إن القضية أصبحت الآن بيد المحكمة العليا والنيابة العامة، وأن علي جوايدو أن يدفع ثمن أفعاله كافة ، سيدفع ثمن خيانته العظمى".

وأضاف سيربا - فى تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس - "القضاء سيتخذ قرارا بناء على الأدلة القائمة ، سيتمتع بحق للدفاع، وستتحقق العدالة".