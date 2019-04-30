9 مليارات جنيه أرباح شركات القطاع العام والخاص والأعمال بموازنة العام الجديد

كتبت نورا فخرى

بلغت أرباح الشركات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، المعروضة أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، نحو 9.295 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 2.3% عن متوقع العام المالى 2018/2019 والبالغة 9.089 مليار جنيه، وتتضمن هذه التقديرات ما يتعلق بأرباح شركات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام.

فى المقابل، بلغت تقديرات إيرادات المناجم والمحاجر بمشروع الموازنة المعروضة للعام المالي الجديد، نحو مليار و200 مليون جنيه مقابل مليار و278 مليون جنيه متوقع للسنة المالية الجارية بنسبة خفض قدرها 6.1%.

جدير بالذكر، أن الإيرادات الأخرى قدرت بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 بنحو 274 مليار جنيه ما يعادل (4.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بنحو 217 مليار و767 مليون جنيه بموازنة العام المالي 2018/2019، بزيادة قدرها 56 مليار و236 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 25.8%، وبزيادة بلغت نحو 85 مليار و549 مليون جنيه.