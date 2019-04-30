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الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:47 م
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10 معارض لسوبر ماركت أهلاً رمضان بجميع مراكز المنيا

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:00 م
10 معارض لسوبر ماركت أهلاً رمضان بجميع مراكز المنيا اجتماع محافظ المنيا
المنيا - فريق المحافظات
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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المحافظة أقامت 10 معارض لسوبر ماركت "أهلاً رمضان" بجميع مراكز المحافظة، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث تم تخصيص معرضين بمدينة المنيا إحدهما أمام ميدان المحطة وأخر بشارع طه حسين بجوار المصرية لتجارة الجملة، بالإضافة إلى معارض بباقى المراكز وذلك من أجل عرض كافة المستلزمات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بهدف التخفيف عن كاهلهم المواطن فى ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ المنيا اليوم، لمراجعة كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الشهر الكريم بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة ، حيث كلف المحافظ مديرية التموين بتعديل مواعيد العمل بالمخابز بجميع مراكز المحافظة التسع بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية وإدارات التموين الواقعة داخل نطاق كل مركز لوضع المواعيد المناسبة، ما لم تستجد أى ظروف أو متغيرات تستوجب غير ذلك، مع وضع خطة لمراقبة توفير البوتاجاز وتوزيعه بالسعر المحدد مع زيادة المعروض من الاسطوانات المنزلية لمواجهة زيادة الاستهلاك، مشدداً على ضرورة تنظيم حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لمراقبة المعروض من سلع ومواد غذائية بالأسواق والوقوف على مدى صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمى.

كما وجه المحافظ مديرية الصحة بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية طوال شهر رمضان مع تجهيز أقسام الاستقبال بها لاستقبال الحوادث والتعامل معها، خاصة فى فترات الذروة قبل وبعد الإفطار مع تشديد الرقابة على الأسواق والباعة الجائلين وموائد الرحمن واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة عن حدوث حالات تسمم غذائى.

وكلف المحافظ مديرية الطب البيطرى بالعمل بالمجازر طوال أيام الأسبوع والتنسيق مع مديرية التموين لمراقبة أسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن، والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم ومنتجاتها والتصدى بكل حزم للذبح خارج المجازر، حتى لا تكون بؤرة لنقل الأمراض.

كما وجه المحافظ إدارة المرور بتكثيف الخدمات المرورية بالأماكن الحيوية والميادين والشوارع الرئيسية للعمل على تيسير حركة المرور ومنع أى اختناقات مرورية ومراجعة العلامات الإرشادية المرورية مع تكثيف الحملات على الكمائن ومتابعة ومراقبة مزلقانات السكة الحديد.

وكلف المحافظ مديرية الأوقاف بضرورة الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج، وكذلك الطرق المؤدية إلى المساجد والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد وإلقاء الخطبة من المشهود لهم بالاعتدال.

هذا وقد بدأت محافظة المنيا فى توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية بمراكز المحافظة التسعة لعدد من الفئات المستحقة مقدمة من مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم بهدف التخفيف عن الأسر الفقيرة من محدودى الدخل بالقرى الأكثر احتياجاً.

 


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