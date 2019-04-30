وزير التعليم مطمئنًا طلاب أولى ثانوى: وضعنا كافة الحلول وسنرى منظومة رائعة

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كل مديرية تقوم بالتأكد من صلاحية وجاهزية تابلت كل طالب بطريقتها وذلك لمصلحة الطالب ولكنه ليس قرار مركزى من الوزارة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على جروب أدعم طارق شوقى على الواتس، أنه لا داعى لأى قلق نحن وضعنا كافة الحلول والبدائل وان شاء الله نرى منظومة رائعة عمل عليها المئات من المخلصين في مصر كلها تفاءلوا بالخير تجدوه.

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام الإلكترونية تنطلق 19 مايو المقبل.