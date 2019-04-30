video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 08:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الأوقاف من الشرقية: افتتاح 300 مسجد الأسبوع الجارى بمختلف المحافظات

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 08:13 م
وزير الأوقاف من الشرقية: افتتاح 300 مسجد الأسبوع الجارى بمختلف المحافظات
الشرقية إيمان مهنى
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، إن عدد المساجد المنشأة والمجددة لم يحدث فى مصر قبل ذلك، فسيتم على سبيل المثال هذا الأسبوع افتتاح 300 مسجد بمختلف المحافظات، مضيفا أن الفتوى أمانة عظيمة، لذلك لابد أن تكون المساجد فى أيد أمنية وأيدى أهل العلم والفتوى.

جاء ذلك خلال أمسية دينية، فى مسجد أحمد عرابى بقرية هرية رزنه التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، بمناسبة افتتاحه، بحضور اللواء سعيد المعطى مستشار محافظ الشرقية، الشيخ زكريا الخطيب وكيل الوزارة، وقساوسة من الكنيسة لمشاركة لأهالى فرحتهم.

 يذكر أن مسجد أحمد عرابى، هو تم إنشائه بديلا للقديم الذى تهدم وعرف عنه أنه المسجد الذى تعلم فيه الزعيم أحمد عرابى القران وهو طفل. وتم إنشاء المسجد على مساحة 1200 متر، بتكلفة 15 مليون جنيه بالجهود الذاتية من الأهالى.

وزير الأوقاف من الشرقية (1)
 

 

وزير الأوقاف من الشرقية (2)
 

 

وزير الأوقاف من الشرقية (3)
 

 

وزير الأوقاف من الشرقية (4)
 

 

وزير الأوقاف من الشرقية (5)
 

 

وزير الأوقاف من الشرقية (6)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية يوجه باستغلال الأراضى المستردة لإقامة مشروعات نفع عام

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

مسجد احمد عرابي




لا تفوتك
#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة