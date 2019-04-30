وزير الأوقاف من الشرقية: افتتاح 300 مسجد الأسبوع الجارى بمختلف المحافظات

الشرقية إيمان مهنى

قال الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، إن عدد المساجد المنشأة والمجددة لم يحدث فى مصر قبل ذلك، فسيتم على سبيل المثال هذا الأسبوع افتتاح 300 مسجد بمختلف المحافظات، مضيفا أن الفتوى أمانة عظيمة، لذلك لابد أن تكون المساجد فى أيد أمنية وأيدى أهل العلم والفتوى.

جاء ذلك خلال أمسية دينية، فى مسجد أحمد عرابى بقرية هرية رزنه التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، بمناسبة افتتاحه، بحضور اللواء سعيد المعطى مستشار محافظ الشرقية، الشيخ زكريا الخطيب وكيل الوزارة، وقساوسة من الكنيسة لمشاركة لأهالى فرحتهم.

يذكر أن مسجد أحمد عرابى، هو تم إنشائه بديلا للقديم الذى تهدم وعرف عنه أنه المسجد الذى تعلم فيه الزعيم أحمد عرابى القران وهو طفل. وتم إنشاء المسجد على مساحة 1200 متر، بتكلفة 15 مليون جنيه بالجهود الذاتية من الأهالى.























