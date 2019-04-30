video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 03:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نيابة الشئون المالية تحقق مع متهمة بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه بزعم توظيفها

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 03:00 ص
نيابة الشئون المالية تحقق مع متهمة بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه بزعم توظيفها حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي
إضافة تعليق

تحقق نيابة الشئون المالية والتجارية، مع متهمة بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه بالنصب وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال.

و كشفت التحريات الأمنية، أن المتهمة استولت علي أموال المواطنين عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بها وبآخرين، واستخدمت بعضه في عمل مسحوبات نقدية، واستثمرت بعضا من هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء من هذه الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، واستخدمت بعضها فى شركة خاصة باستيراد الملابس.

وأضافت التحريات، أن المتهمة اتفقت مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية بالاشتراك مع آخرين، إلا أنها قامت بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعت عن السداد أو رد أصل المبلغ.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس جزار قتل شقيقته بسبب شكه فى سلوكها بالحوامدية

حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعة فى قتل صاحب مكتب تأجير سيارات

التحقيق مع متهمة

الاستيلاء على أموال المواطنين

الشئون المالية

اخبار الحوادث




لا تفوتك
سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة