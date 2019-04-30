نيابة الشئون المالية تحقق مع متهمة بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه بزعم توظيفها

كتبت أمنية الموجي

تحقق نيابة الشئون المالية والتجارية، مع متهمة بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه بالنصب وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال.

و كشفت التحريات الأمنية، أن المتهمة استولت علي أموال المواطنين عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بها وبآخرين، واستخدمت بعضه في عمل مسحوبات نقدية، واستثمرت بعضا من هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء من هذه الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، واستخدمت بعضها فى شركة خاصة باستيراد الملابس.

وأضافت التحريات، أن المتهمة اتفقت مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية بالاشتراك مع آخرين، إلا أنها قامت بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعت عن السداد أو رد أصل المبلغ.