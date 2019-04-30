مسئول أمريكى سابق :وقعت على اتفاق بدفع 2 مليون دولار إلى كوريا الشمالية في 2017

واشنطن )أ. ش. أ(

قال المبعوث الأمريكي الخاص السابق لدى كوريا الشمالية جوزيف يون، إنه وقع بنفسه اتفاق في 2017 لدفع 2 مليون دولار أمريكي لنظام كيم جونج أون لقاء العناية الطبية المقدمة للمواطن الأمريكي أوتو وارمبير الذي احتجز في بيونج يانج لسنوات.

وأضاف يون في تصريحات تلفزيونية نقلها موقع "أكسيوس" الأمريكي - أنه يعتقد أن قرار توقيع الاتفاق تم التصديق عليه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي نفى هذا الأسبوع دفع أي أموال لكوريا الشمالية بعد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" كشفت فيه عن الاتفاق.

وأشار الموقع إلى أن ترامب كتب على "تويتر"، الجمعة الماضي ، "لم ندفع أي أموال إلى كوريا الشمالية من أجل أوتو وارمبير ، لا مليوني دولار ولا أي مبلغ آخر".

وذكر الموقع كذلك أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أكد ، أمس الأحد ، أن مسؤول في إدارة ترامب قام بالفعل بالتوقيع على مثل هذه الاتفاقية مع كوريا الشمالية، لكنه لم يذكر أي اتفاق على مبالغ مالية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت، الخميس الماضي، أن ترامب وافق على سداد فاتورة بمبلغ مليوني دولار مقدمة إلى بيونج يانج لتغطية تكاليف رعاية الطالب الجامعي ، مشيرة إلى وزارة الخزانة الأمريكية تلقت الفاتورة من كوريا الشمالية ولم تسددها طيلة عام 2017، ولم يتضح إن كانت الإدارة دفعت الفاتورة في وقت لاحق أم لا.

واعتقلت كوريا الشمالية وارمبير في المطار قبل رحيله من البلاد بعد زيارة في يناير 2016 بتهمة محاولة سرقة منشور دعائي من الفندق الذي مكث فيه، وظل محتجزا في سجن بالعاصمة بيونج يانج حتى 13 يونيو 2017 عندما أعادته في حالة غيبوبة إلى الولايات المتحدة مرة أخرى، لكنه توفى بعد 6 أيام فقط من وصوله وطنه.