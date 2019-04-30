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محافظ سوهاج يتفقد صومعة تخزين الأقماح "بأولاد نصير" وتوريد 8 آلاف طن للشون

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 06:47 م
محافظ سوهاج يتفقد صومعة تخزين الأقماح "بأولاد نصير" وتوريد 8 آلاف طن للشون جانب من الجولة التفقدية
سوهاج – عمرو خلف
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تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج اليوم، رافقته الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، عمليات توريد الأقماح بصومعة سوهاج، بأولاد نصير، لتخزين الأقماح التابعة لشركة مطاحن مصر العليا، بالتزامن مع موسم حصاد القمح هذا العام  .
 
وأوضح محافظ سوهاج، أن إجمالى الكميات الموردة من الأقماح بالصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة، بلغ حتى الآن 8 آلاف و926 طن و774 كيلو أقماح، موجها بأهمية مطابقة الشون والصوامع لشروط الاستلام والتخزين.
 
ومن جانبه، قال عبد القادر سيد أحمد رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا بسوهاج، أن صومعة سوهاج بأولاد نصير، بها 6 خلايا لتخزين القمح بسعة تخزينية 30 الف طن، ويوجد معمل لفرز وتنقية القمح بلجنة مشكلة من الوزارة مكونة من التموين، والزراعة، والهيئة العامة للرقابة بقرار رقم 154 من وزارة الزراعة، ووزارة المالية، لافتا إلى إستلام الأقماح من المزارعين يتم وفقا للأسعار المحددة، وهى 685 جنيها للأردب درجة نقاوة 23.5، وسعر 670 جنيها لدرجة نقاوة 23، وسعر 655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.
 
يذكر أن، اللجنة المشكلة بقرار من المحافظ، تقوم حاليا بأعمال التفتيش والمرور علي الصوامع والشون للوقوف علي مدي جاهزيتها، والتأكد من مراعاتها لجميع الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة، بالإضافة إلى إنعقاد غرفة العمليات بديوان عام المحافظة للمتابعة، وتذليل أية معوقات قد تحدث خلال عملية التوريد، كما يتم الفحص الدوري للكميات المستلمة، ومتابعة عمليات التوريد لمنع أي تلاعب.
 
 
 
 

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