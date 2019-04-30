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محافظ بنى سويف ومدير الأمن يتقدمون الجنازة العسكرية للشهيد "مصطفى عثمان"

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:52 م
محافظ بنى سويف ومدير الأمن يتقدمون الجنازة العسكرية للشهيد "مصطفى عثمان" جانب من الجنازة
بنى سويف :هانى فتحى
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تقدم المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سـويف، واللواء أشـرف عز العرب مساعد وزيرالداخلية مدير أمن بنى سويف، والعقيد محمد جمعة حجازى المستشار العسكرى للمحافظة، جموع مشيعى جنازة الشهيد مجند "مصطفى عثمان محمد عثمان" ابن قرية بليفيا مركز بنى سويف، والذى استشهد فى سيناء. 
 
 
وأدى المحافظ ومدير الأمن والمستشار العسكرى، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف، بحضور اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، واللواء محمد كمال رئيس مركز ومدينة بنى سويف، وعدد من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية، حيث أقيمت جنازة عسكرية وشعبية للشهيد انطلقت من أمام المسجد. 
 
وأعرب المحافظ، عن خالص عزائه لوالد الشهيد، داعيا الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يمن على أهله وذويه بنعمة الصبر والاحتساب، وموجها تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يجودون بأغلى ما يملكون دفاعا عن تراب الوطن، وليحيا الجميع فى أمن واستقرار، ومؤكدا على وقوف الشعب المصرى صفا واحداً خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار وطننا الغالى مصر.
 
 
جانب من الجنازة العسكرية (1)
جانب من الجنازة العسكرية 

جانب من الجنازة العسكرية (2)
جانب من الجنازة العسكرية 

جانب من الجنازة العسكرية (3)
جانب من الجنازة العسكرية

جانب من الجنازة العسكرية (4)
جانب من الجنازة العسكرية

جانب من الجنازة العسكرية (5)
جانب من الجنازة العسكرية 

 


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