محافظ الشرقية يوجه باستغلال الأراضى المستردة لإقامة مشروعات نفع عام

الشرقية - إيمان مهنى

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد تصور لإستغلال مساحات أراضى أملاك الدولة "زراعى – مبانى" المستردة خلال موجات الإزالة الأخيرة لإقامة مشروعات نفع عام عليها بكل مركز ومدينة لخدمة المواطنين من أبناء المحافظة، جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع المجلس التنفيذى، بحضور لواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .

أكد محافظ الشرقية، على ضرورة الحفاظ على أراضى أملاك الدولة المستردة وعدم السماح لضعاف النفوس بالتعدى عليها مرة أخرى، مؤكداً أنها حق الشعب ليستفيد منها فى إقامة مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة أفضل للمواطنين .

وخلال الإجتماع شدد محافظ الشرقية، على ضرورة إزالة الملصقات والإعلانات من على الحوائط وجدران المبانى ورفع اللوحات الضوئية غير المرخصة للحفاظ على المال العام وتفادياً لسرقة التيار الكهربى ولإعادة الوجة الجمالى والحضارى لمدن المحافظة.

واطمأن المحافظ من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على تجهيز معارض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" لإستقبال المواطنين للحصول على إحتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية وياميش رمضان والتى تقدم فى المعارض بأسعار مخفضة عن السوق لتخفيف العبء والمعاناه على كاهل المواطن البسيط.

وأصدر تعليمات، بضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة والتأكد من جاهزية السيارات للإستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها فوراً مع الحفاظ عليها لضمان إستمرارها ﻷكبر فترة ممكنة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على المال العام وللإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأنه قد تم دعم منظومة الحملة الميكانيكية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للمساهمة فى إصلاح ورفع كفاءة بعض المعدات وإجراء أعمال الصيانة العاجلة ولشراء المواد البترولية للسيارات لضمان إستمرار عمليات رفع القمامة، تمهيدا لنقلها للمدفن الصحى حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، ووجها بإجراء الصيانة الدورية لأعمدة الكهرباء وتزويدها بكشافات ليد للإنارة وخاصة بالقرى والطرق المؤدية للمقابر مع رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين لفتح الطرق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وعدم السماح بإقامة أسواق عشوائية .