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محافظ الجيزة يقرر حظر إقامة الفروشات بالأرصفة والطرق العامة

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 12:53 م
محافظ الجيزة يقرر حظر إقامة الفروشات بالأرصفة والطرق العامة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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حظر إقامة الزينة الكهربائية بدون ترخيص ومحاصرة إشغالات المقاهى ورفع كفاءة أعمال النظافة والإنارة

 

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قراراً بحظر إقامة أى فروشات من شأنها إشغال الأرصفة أو الطريق العام إضافه إلى حظر إقامة أى سرادقات أو فروشات على الأراضى الفضاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة لذلك حفاظاً على حياة المواطنين وتجنباً لإحداث أى تكدسات مرورية، مؤكدا على حق المواطن فى الرصيف.
 
كما أصدر راشد قراراً بحظر إقامة الزينة الكهربائية بدون الحصول على التراخيص موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالسيطرة الحازمة على المقاهى والمحال بأنواعها لعدم شغل الأرصفة بأى شكل وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً.
 
وقال المحافظ إن القرارت تأتى فى إطار تطبيق أقصى درجات الانضباط بشوارع المحافظة وعدم السماح بإشغال الطريق خلال شهر رمضان المبارك وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أى مخالفة يتم ضبطها مشدداً على مواجهة أى مخالفة بحزم.
 
وطالب راشد بتشكيل لجان من الإدارات الهندسية ومديريات الصحة والتموين وشرطة المرافق ومباحث التموين والطب البيطرى والحماية المدنية للمرور على كافة الإشغالات والتأكد من قانونية الإشغال وسلامة المعروضات.
 
كما طالب المحافظ بمراجعة أماكن المساجد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والعمل على إنارتها وتجميلها وعدم تواجد أى إشغالات أمامها أو حولها ورفع كفاءة الشوارع والطرقات ومراجعة أعمال النظافة والإنارة حتى تظهر المحافظة بالصورة اللائقة .
 
وأعلنت محافظة الجيزة منذ أيام ضوابط محددة لإقامة الخيم الرمضانية داخل المنشآت السياحية تأتى على رأسها الحصول على تصريح من الحي أو الوحدة المحلية المختصة بشرط مراعاة شروط وضوابط محددة تم وضعها حفاظًا على حياه المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
 

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