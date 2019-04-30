محافظ أسوان:توفير المستلزمات الطبية لمرضى الفشل الكلوى بالمستشفى الجامعى

أسوان ندى سليم

وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إلى وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفى، بسرعة توفير إحتياجات قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى الجامعى من كافة المستلزمات، وذلك لمدة أسبوع، لحين قيام إدارة المستشفى بتدبير إحتياجات القسم من كافة المستلزمات الطبية، التى تضمن عمل الأجهزة بكفاءة عالية، وذلك عقب علمه بتضرر مرضى الغسيل الكلوى بمستشفى أسوان الجامعى، من عدم توافر المستلزمات الطبية الخاصة بأجهزة القسم.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل الوزارة، على جاهزية مديرية الصحة بأسوان للتعامل الفورى مع أى حوادث طارئة والتدخل السريع لتوفير أى إحتياجات طبية، لتخفيف المعاناة عن المرضى وخاصة حالات الفشل الكلوى، لضمان تلقى العلاج على الوجه الأكمل بمختلف مستشفيات المحافظة، والمراكز الطبية والوحدات الصحية.