video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 07:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لمدة 11 ساعة يوميا.. معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يواصل استقباله للمواطنين

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 07:00 ص
لمدة 11 ساعة يوميا.. معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يواصل استقباله للمواطنين معرض أهلا رمضان - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
يستقبل معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان المواطنين لليوم السابع على التوالى، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث يتم طرح السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مخفضة.
 
ويستقبل المعرض الجمهور على مدى 11 ساعة يوميًا من العاشرة صباحًا حتى التاسعة مساء، حيث تشارك فى المعرض وزارة التموين والشركات التابعة لها والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى كبرى شركات القطاع الخاص وموردى السلع والمواد الغذائية، كما تم تخصيص جناح لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين.
 
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد ارتفاع عدد معارض وشوادر سوبر ماركت أهلا رمضان بالمحافظات المختلفة هذا العام مقارنة بالعام الماضى، لافتًا إلى أن عدد فروع المعارض والشوادر سواء الثابتة أو المتحركة من خلال السيارات المتنقلة فى كافة المحافظات يتجاوز 1400 فرع بجانب مشاركة كافة السلاسل التجارية الكبرى من خلال تخصيص جناح كفرع بالمعرض وبنفس مبادرات تخفيضات الأسعار.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"أهلا رمضان".. قارئ يشارك صورة تصنيع فانوس

أسعار المنتجات الغذائية بـ"سوبر ماركت أهلا رمضان" فى أسوان بتخفيضات 20%

محافظ أسيوط: التوسع فى معارض سوبر ماركت أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة

التموين

المصيحلى

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

المواطنين

مدينة نصر




لا تفوتك
6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة