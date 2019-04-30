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لاجارد تتوقع توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجارة

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 10:14 ص
لاجارد تتوقع توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجارة لاجارد
رويترز
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قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إنها تتوقع توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لإنهاء نزاعهما التجاري الذي أحدث توترا في الأسواق المالية وألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.

ولدى سؤالها أمس الاثنين بالمؤتمر العالمي لمعهد ميلكن عما إذا كانت المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم ستنتهي باتفاق، قالت لاجارد "أقول نعم".

وتخوض واشنطن وبكين منذ عام حربا تجارية شهدت فرض رسوم على بضائع بمليارات الدولارات وتهديدات بالتصعيد. والمحادثات الآن في مرحلة حاسمة.

وكانت لاجارد أول المتحدثين في المؤتمر الذي يحضره أربعة الاف شخص بعضهم من كبار المفكرين في العالم ويناقش قضايا مالية والرعاية الصحية وغيرهما.

وفي وقت لاحق أمس الاثنين، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون ستيفن شوارتزمان أيضا إنه متفائل بشأن فرص التوصل لاتفاق أمريكي صيني ولكنه حذر من أنه لن يحل جميع القضايا موضع النزاع.

 

 

 


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