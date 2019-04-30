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فيديو جرافيك.. دار الإفتاء توجه تحية إلى عمال مصر فى عيدهم

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:09 ص
فيديو جرافيك.. دار الإفتاء توجه تحية إلى عمال مصر فى عيدهم عيد العمال
كتب لؤى على
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وجَّهت دار الإفتاء المصرية عبر وحدة الرسوم المتحركة التابعة لها رسالةً إلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال، أكدت فيها على أهمية ما يبذله العمال من جهد من أجل بناء الوطن وتقدمه.
 
وقالت دار الإفتاء، فى فيديو "موشن جرافيك" أنتجته بهذه المناسبة: "عمالَ مصرَ الأبرار، وسواعدَها الفتية، يا من تبذلون جهدكم ولا تبخلون على أوطانكم بأرواحكم .. أيها العاملون على البناء والعمران، أنتم أساس التنمية .. واليوم عيدٌ لكم، بل عيد لكل وطني يحب بلده ويحرص على تقدمها بالأعمال لا بالأقوال".
 
وأكدت الدار أن سعى العمال فى عمارة بلدهم هو جهادٌ في سبيل الله، وجِماعُ البِرِّ الذي يثابون عليه في الدنيا والآخرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ».
 
 
واختتمت الدار الفيديو بقولها: "أنتم بناةُ الوطن، وصنَّاع الحضارة .. ومَعْقِدُ الأملِ في وصول بلادنا للمكانة التي تليق بتاريخها وأصالة شعبها".
 
 

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