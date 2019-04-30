video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا.. "التضامن" تبدأ صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان الكريم

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:00 ص
غدا.. "التضامن" تبدأ صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان الكريم صرف المعاشات
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
تبدأ وزارة  التضامن الاجتماعى، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو المقبل، اعتبارا من غدا  الأربعاء  الموافق الأول من مايو بدلاً من 10 من نفس الشهر وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، على أن يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الالى.
 
كما سيتم صرف المعاشات من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد او من خلال البنوك فى اول يوم عمل 2 مايو .
 
وكانت غادة والى  وزيرة التضامن قد  اكدت ، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين يوم 2 مايو حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين مشيرة الى ان أصحاب المعاشات لهم أولوية لدى الوزارة وأن تسهيل الخدمات المقدمة لهم على قمة اولوياتها حيث تقوم الوزارة شهريا بصرف ما يقرب من 13 مليار جنيه إلى 7.9 مليون قائم بالصرف.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غادة والى: مشروع 2 كفاية نفذ 639 ألف زيارة منزلية فى 3 أشهر

تقود كتيبة رجال.. غادة شحاتة أول مهندسة تتولى منصب مدير مشروعات لإنتاج البنزين

التضامن

غادة والى

معاشات مايو

شهر رمضان




لا تفوتك
مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى الأحد المقبل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى الأحد المقبل

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

برشلونة ضد ليفربول.. فالفيردي يستعين بـ24 مباراة لإيقاف محمد صلاح

برشلونة ضد ليفربول.. فالفيردي يستعين بـ24 مباراة لإيقاف محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة