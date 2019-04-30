غادة والى: معرض ديارنا بالغردقة يستقبل 10 آلاف زائر فى 5 أيام

كتب مدحت وهبة

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى أن معرض ديارنا بالغردقة شهد إقبالا كبيرا، خاصة من السائحين وعدد من قاموا بزيارة المعرض خلال خمسة أيام فقط منذ افتتاحه تجاوز 10 آلاف زائر، وتجاوزت المبيعات 100 ألف جنيه وكانت أكثر المنتجات مبيعا السجاد الكليم ومنتجات الصدف والجلود والمفروشات وأشغال النحاس حيث جذبت المنتجات اهتمام الزوار، خاصة لما تتميز به من ملامح التراث المصرى الجميل وجودة الخامات والتصميمات المبتكرة.

ويضم المعرض الذى افتتحته غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر فى الخامس والعشرين من إبريل الجارى ويستمر حتى 2 مايو المقبل منتجات 42 عارضا من محافظات القاهرة وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر والوادى الجديد والبحيرة وشمال وجنوب سيناء حيث تتنوع المعروضات مابين أشغال الصدف والجلود والنحاس ومنتجات شهر رمضان المبارك بمناسبة قرب الشهر الكريم من فوانيس رمضان من عصور مختلفة من عارضى محافظة القاهرة ومنتجات كالكركديه والتمر وياميش رمضان من محافظات أسوان وشمال وجنوب سيناء، كما يضم المعرض منتجات الفيركا من قنا، ومنتجات قرية نقادة بقنا المشهورة بخشب السرسوع ومنتجات جراجوس المشهورة بالفخار ومنتجات أخميم بسوهاج، بالإضافة إلى منتجات النحاس والفضيات بالقاهرة كما تشارك سيناء بمنتجات مصنوعة من الرسم على القماش والحفر على الخشب، والملايات والمفروشات والعبايات والأعشاب وزيت الزيتون، وتشارك البحيرة بالسجاد، والبحر الأحمر بمنتجات الجلد الطبيعى والكروشيه من منتجين من حلايب وشلاتين.

ويقام المعرض بالممشى السياحى بمدينة الغردقة على مساحة 600 متر مقسمة على 23 جناح ويفتح أبوابه يوميا من الساعة الثالثة عصرا حتى منتصف الليل.