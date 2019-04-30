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طلاب المدارس الرياضية يحصدون المراكز الأولى فى بطولة ألعاب القوى بأفريقيا

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:33 م
طلاب المدارس الرياضية يحصدون المراكز الأولى فى بطولة ألعاب القوى بأفريقيا طلاب المدارس الرياضية
كتب محمود طه حسين
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حصدت بعثة المدارس الثانوية الرياضية المراكز الأولى فى بطولة أفريقيا لألعاب القوى بكوت ديفوار تحت سن 18 سنة في الفترة من 16 حتى 23 ، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتحت إشراف الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام.

قالت الدكتورة منى يحيى، مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية، إن البطل معتز محمد الجوهرى من مدرسة السواحل الرياضية الإعدادية بمحافظة الإسكندرية فاز بلقب الأول أفريقيا فى دفع الجلة وحقق رقم قياسى جديد (19.29) متر ليفوز بذهبية البطولة، واللاعبة روان أيمن من مدرسة السلحدار الرياضية الإعدادية الثانوية بمحافظة القاهرة فازت بلقب الأولى أفريقيا والميدالية الذهبية فى إطاحة المطرقة، واللاعبة مروة سمير من مدرسة السلحدار الرياضية الإعدادية الثانوية بمحافظة القاهرة فازت بالميدالية الفضية في بطولة أفريقيا في الإطاحة بالمطرقة، كما فاز اللاعب أسامة حسين من مدرسة أبوبكر الإعدادية الثانوية الرياضية بمحافظة القاهرة بالميدالية الفضية فى بطولة أفريقيا فى (10 كم) مشى.

وأشادت يحيى بإنجاز أبنائنا أبطال أفريقيا والمدارس الرياضية الذين شرفوا مصر فى المحافل الدولية، وشكرت مدرب المنتخب عز الدين علي أحمد الذى صاحب الفريق فى البطولة، مؤكدة على أن خطط وبرامج التطوير والارتقاء الرياضي التي شهدتها المدارس الرياضية الإعدادية الثانوية أتت ثمارها، فقد شهد هذا العام حصاد العديد من البطولات المحلية والإفريقية والدولية.

 

 

 

 


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