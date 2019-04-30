صور..محافظ السويس يفتتح موسم حصاد القمح

السويس - السويس

افتتح اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، موسم حصاد القمح بقرية الرائد بمنطقة قرى شباب الخريجين بحى فيصل، حيث بلغ إنتاجية الفدان هذا العام متوسط 20 أردبا، وتبلغ المساحة الكلية 6116 فدان قمح بزيادة ألف فدان وزيادة 300 طن عن إنتاج العام الماضى، وحوالى 30 حقلا إرشاديا مدعم بمتابعة وإشراف مركز البحوث الزراعية بالتنسيق مع الزراعة.

رافق محافظ السويس، فى الافتتاح الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس.

وإلتقى صقر، بعدد من أعضاء الجمعية الزراعية والمزارعين واستمع إلى المشاكل التى تواجههم ومنها مشكلة نقص المياه وتراكم فواتير الكهرباء على الأهالى والصرف الصحى ورصف شوارع القرية، مؤكدًا على الاهتمام بالقرية وتطويرها بالتعاون مع أبناء القرى ومراقبة شباب الخريجين، وأكد محافظ على عمل دراسة لحل مشكلة المياه والعمل على توفيرها من اجل زيادة انتاجية الفدان والالتزام بنظام الرى بالتنقيط بالقرية.

وأكد "صقر"، على تواصل مديرية الزراعة مع الجمعيات الزراعية والمزاعين لتلبية طلبات المزارعين وحل المشاكل التى تواجههم.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، على أنه يتم متابعة زراعة القمح منذ البداية وحتى موسم الحصاد، ويتم التنسيق مع مديرية التموين وشركة مطاحن شرق الدلتا لتسهيل تسليم القمح.

حضر افتتاح موسم الحصاد كل من المهندس سمير الجزار وكيل وزارة الزراعة بالسويس، والمهندس محمود السيد، مدير عام الأرشاد الزراعي، وفاتن إبراهيم رئيس حى فيصل وعالية فريد رئيس حى الجناين والمهندس على السيد الديب مراقب عام المراقبة العامة للتعاون لقرى شباب الخريجين واساتذة من مركز البحوث الزراعية بالقاهرة ورئيس جمعية الرائد الزراعية والقيادات التنفيذية ومديرى المديريات والجمعيات الأهلية.

محافظ السويس يتفقد محصول القمح

محافظ السويس يتفقد محصول القمح

محافظ السويس يتفقد محصول القمح

محافظ السويس يتفقد محصول القمح

محافظ السويس يتفقد محصول القمح

محافظ السويس يتفقد محصول القمح



محافظ السويس يتفقد محصول القمح

محافظ السويس يتفقد محصول القمح

محافظ السويس يتفقد محصول القمح

محافظ السويس يتفقد محصول القمح

محافظ السويس يتفقد محصول القمح