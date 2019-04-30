صور.. رفع كفاءة ميدان التحرير ودهان العقارات المحيطة

كتب ــ سيد الخلفاوى

بدأت محافظة القاهرة فى الاستعداد لاحتفالات ثورة 30 يونيو، وتشمل رفع كفاءة ميدان التحرير ومحيطه، والعقارات المطلة عليه.

من جانبه، أكد اللواء هشام خشبة، رئيس حى غرب القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء بأعمال صيانة وترميم الأجزاء التالفة بالميدان، بالإضافة إلى دهان العقارات التى تطل وتحيط بميدان التحرير استعدادا لاحتفالات 30 يونيو.

وفى سياق آخر، قال رئيس حى غرب القاهرة، أن الحى شن حملة على الكافيهات المخالفة لمنع الإشغالات بالشوارع، حيث تم رفع إشغالات مخالفة تعوق حركة المارة من أمام كافيهات بشارع أبو الفدا، كما تم إخلاء كافية مخالف للنشاط بشارع السلسول بجاردن سيتى، وتشميعه.