صور .. ترامب يعلن تغييرات في إجراءات اللجوء إلى بلاده

وكالات الأنباء

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة تضمنت تغييرات في إجراءات اللجوء إلى الولايات المتحدة، وأرسل بها مذكرة إلى كل من المدعي العام ووزارة الأمن الداخلي.



دونالد ترامب

وتستعرض الخطة سلسلة من التدابير الخاصة بالأوضاع على الحدود الأمريكية ، إذ تتضمن الفصل قانونيا في طلبات اللجوء في غضون 180 يوما من التقدم بها، ويقتضي ذلك دفع رسوم لهذه الطلبات وكذلك لطلبات الحصول على ترخيص بالعمل ، إضافة إلى منع المهاجرين الذين يدخلون أو يحاولوا الدخول إلى الأراضي الأمريكية بصورة غير قانونية، من خلال وجوب حصولهم على رخصة بالعمل قبل منحهم أي مميزات مساعدة أو رعاية.



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

وكان ترامب قد دأب على انتقاد نظام الهجرة المعمول به في بلاده ، كما يتهم المهاجرين بأنهم يستفيدون بما وصفه بأنه "ثغرات قانونية" في أمريكا، والتي كان من نتائجها أن سجلت وزارة الأمن الداخلي زيادة بلغت نسبتها 2000% في أعداد المهاجرين للولايات المتحدة على مدى الأعوام الخمسة الماضية ممن يزعمون تعرضهم لمخاطر محتملة حال عودتهم لبلادهم، وذلك كخطوة أولى للبدء في إجراءات طلب اللجوء.