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صور.. إحباط محاولة تهريب ذخيرة حية وأسلحة بيضاء وسيوف أثرية بمطار القاهرة

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:45 ص
صور.. إحباط محاولة تهريب ذخيرة حية وأسلحة بيضاء وسيوف أثرية بمطار القاهرة جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الغنى
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تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى من إحباط محاولة تهريب عدد من طلقات الذخيرة الحية والأسلحة البيضاء، والعملات، والسيوف ألأثرية والأحجار الكريمة، بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر وقانون حماية الآثار. 
 
البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب علي رحلة خطوط طيران نسما  القادمة من جدة إشتبه  محمد عبداللطيف مأمور اللجنة فى راكب يحمل جنسية أحد الدول الخليجية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ريم مجدى مأمور الكشف بالأشعة، تلاحظ وجود أجسام معتمة.
 
وبفتح الحقائب تبين وجود 13طلقة ذخيره حيه لمدفع جرينوف، و8 مطواة قرن غزال، و22 قطعة عملة أثريه من العصر العباسي، و2 سيف أثرى لملوك الحبشة، وقرابة 2 كيلوجرامات من الأحجار الكريمة والفصوص، مخفاة بين طيات الملابس الشخصية.
 
وقرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 12 لسنة 2019  وتحريز المضبوطات.
 
 
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