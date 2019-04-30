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صندوق النقد الدولى: الاقتصاد الإيرانى على حافة الهاوية بسبب العقوبات الأمريكية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:02 م
صندوق النقد الدولى: الاقتصاد الإيرانى على حافة الهاوية بسبب العقوبات الأمريكية صندوق النقد الدولي
أ ش أ
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قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الإيراني بات "على حافة الهاوية"؛ بسبب عقوبات الإدارة الأمريكية على طهران في عهد الرئيس دونالد ترامب.

 

وأوضح صندوق النقد الدولي - في تقرير أوردته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم، الثلاثاء، أن إيران في حالة ركود عميق بعد وصول معدل التضخم إلى حوالي 40% بشكل لم يسبق له مثيل منذ عام 1980.

 

وأضافت الشبكة من ناحية أخرى، نقلاً عن وسائل إعلام بريطانية، أن الأزمة عملت على تعميق الفجوة بين حلفاء الرئيس حسن روحاني والمعارضين لفكرة التواصل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.

 

يُشار إلى أن واشنطن قد أعلنت الأسبوع الماضي إنهاء الإعفاءات الممنوحة لتركيا وإيطاليا واليونان والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان من العقوبات المفروضة على من يستورد النفط الإيراني بحلول مايو المقبل.

 

 


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