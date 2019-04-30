شاهد.."مباشر قطر":أردوغان أصدر أمر قتل المواطن الفلسطينى فى سجن سيليفيرى

كتب أيمن رمضان

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن مقتل المواطن الفلسطيني زكي يوسف حسن مبارك، فتح أبواب الجحيم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، موضحا أن وسائل الإعلام التركية بثت خبر مقتل زكي يوسف حسن، في بيان مُقتضب، قالت فيه إن "حسن عثر عليه اليوم ميتًا داخل زنزانته في سجن سيليفيري الواقع في ضواحي إسطنبول"،و بدأت الشكوك تحوم حول تورط النظام التركي في مقتله".

وأضاف التقرير، أن الشكوك دفعت المنظمات الدولية للتحرك ضد أردوغان وانتهاكاته داخل السجون، حيث طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا بتدخل أممي في تحقيقات تعذيب زكي يوسف حسن مبارك حتى الموت، مشيرةً إلى أن السلطات التركية أوقفته بتهمة التجسس دون أي أدلة، وللتغطية على جريمة التعذيب أعلنت موته منتحرًا في مكان توقيفه في أحد السجون.

ونقلت "مباشر قطر"، عن مصادر لها أن المواطن الفلسطينى تم اغتياله من قبل السلطات التركية، بطريقة مباشرة بعدما خضع للتعذيب والتنكيل الشديدين، وأن هناك شخصيات فى مواقع مسئولة بتركيا هى التى أشرفت على عملية التصفية بعدما صدر الأمر من رجب طيب أردوغان ذاته.