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شاهد فى دقيقة.. خريطة عمل المساجد خلال شهر رمضان × 10 معلومات

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. خريطة عمل المساجد خلال شهر رمضان × 10 معلومات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
كتب ــ إسماعيل رفعت
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وزارة الأوقاف تسابق الزمن لإنهاء استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، من حيث تهيئة المساجد وتقديم الخدمات الدينية، وإقامة المنتديات الفكرية والثقافية على مدار الشهر الكريم، "اليوم السابع" يستعرض فى السطور التالية خطة الأوقاف لاستقبال الشهر الكريم:

1ـ ‪180  ألف مسجد على مستوى الجمهورية سوف تستقبل المصلين‪.

2ـ غلق الزوايا غير المرخصة لمخالفتها الاشتراطات التى تضعها الوزارة‪.

3ـ عقد 12 ألف ملتقى فكرى وثقافة ودينى فى القاهرة والمحافظات‪.

4ـ ‪300  واعظة يلتقين السيدات لتعريفهن فقه الصيام‪.

5ـ إقامة ملتقى الحسين الدينى، الذى يستضيف الوزراء والمفكرين والمثقفين‪.

6ـ 3 آلاف مسجد مخصصة للاعتكاف على مستوى الجمهورية‪.

7ـ 4 آلاف ساحة مخصصة لصلاة عيد الفطر المبارك‪.

8ـ توحيد موضوعات الدروس والملتقيات اليومية، وتناول قضايا تهم المواطنين‪.

9ـ منع الغرباء من إقامة الاعتكاف تجنبا للمندسين، وأصحاب الفكر المتطرف‪.

10ـ معاقبة أى خطيب متشدد غير مصرح له بالخطابة من وزارة الأوقاف‪.


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وزاره الاوقاف

الصيام

الاعتكاف

شهر رمضان

اليوم السابع بلس




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