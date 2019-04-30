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رفع 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بشوارع القاهرة

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 09:29 ص
رفع 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بشوارع القاهرة سيارات متروكة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد  13 سيارة متروكة و دراجة بخارية ، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكيها و6 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص و لوحات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 

 

 

 


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