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ربة منزل تتهم مدرس بالتحرش بها فى المنيا

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 06:46 م
ربة منزل تتهم مدرس بالتحرش بها فى المنيا مدرسة - أرشيفية
فريق المحافظات
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تقدمت ربة منزل بإحدى قرى مركز ملوى، ببلاغ تتهم فيه مدرس بالتحرش بها.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدى سالم مدير المباحث الجنائية بتقديم بلاغ لمركز شرطة ملوى من سيدة تدعى) ه  .خ ) 39 عاما؛ ربه منزل بمركز ملوى، لتضررها من المدعو ( ع . ح. ) 37 عاما يعمل مدرس؛ وذلك لقيامه بالتحرش بها وملامسه جزء حساس من جسدها،حسبما أكدت فى البلاغ، وبانتقال قوات الأمن برئاسة المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز وبسؤال المذكور أنكر ما نسب إليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 2554 إدارى مركز شرطة ملوى؛ وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 


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