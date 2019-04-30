رئيس جامعة القاهرة: الورقة الامتحانية تراعى التدرج من السهل للصعب فى الأسئلة

وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التزام كليات الجامعة بمواصفات الورقة الامتحانية الشكلية والموضوعية التى وافق عليها مجلس الجامعة من قبل، خلال امتحانات نهاية العام التى من المقرر أن تنطلق خلال شهر مايو المقبل.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مواصفات الورقة الامتحانية تتضمن عدد ورقات الإجابة التى من المفترض أن يجاوب فيها الطلاب، ودرجة كل سؤال بالامتحان، ومدى توزيع أسئلة الامتحان على كافه أجزاء المنهج، وكذلك تراعى ورقة الامتحان التدرج من السهل للصعب فى وضع أسئلة الامتحانات.

وأوضح الدكتور الخشت، أنه يتم مراجعة كل امتحان من قبل لجان المراقبة الامتحانية، ولجان الجودة بالكليات قبل طبعها، مضيفاً أن الورقة الامتحانية تضمنت العديد من المواصفات منها المواصفات الشكلية والمواصفات الموضوعية للورقة الامتحانية (المضمون)، وآلية مراجعة الامتحان، ونموذج مقترح لورقة الأسئلة، واستمارة تقييم الورقة الامتحانية لمرحلة البكالوريوس.