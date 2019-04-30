رئيس الوزراء يرأس أعمال اللجنة العليا المصرية- اللبنانية فى بيروت

كتبت هند مختار

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يومي الخميس والجمعة القادميين، وفد مصر في أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان المقررعقدها في بيروت لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في شتي المجالات.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة بمنتدى الاقتصاد العربي المقرر عقده ببيروت يوم الخميس والذي ستكون مصر ضيف المنتدى.

وكان رئيس الوزراء قد تلقى دعوة من نظيره اللبنانى، سعد الحريري لزيارة لبنان وعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين .

وكان مدبولى قد أكد في وقت سابق خلال استقباله لوزير الاتصالات اللبناني، حرص مصر على تعزيز التعاون مع لبنان الشقيق فى مختلف المجالات التى يمكن أن تسهم فى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.