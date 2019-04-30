رئيس الوزراء يتوجه غدا للبنان لترأس وفد مصر فى اجتماعات اللجنة المشتركة

كتبت هند مختار

‎ مدبولي يشارك في منتدى الاقتصاد العربي في بيروت ويلقى كلمة عن فرص الاستثمار بمصر

يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غداً ، إلى العاصمة اللبنانية بيروت ليترأس وفد مصر فى اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية - اللبنانية، التي تستضيفها لبنان يومي 2 و 3 مايو الجارى.

ويرأس مدبولى، وفدا مصريا رفيع المستوى يضم وزراء الكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقوى العاملة.

‎وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء: سوف تناقش اجتماعات اللجنة العليا عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال.

ومن المقرر أن يلتقى مدبولى ،خلال الزيارة بالرئيس اللبنانى العماد ميشيل عون، ورئيس الوزراء سعد الحريرى، ورئيس مجلس النواب نبيه برى ، ‎وخلال تواجده فى بيروت، من المقرر أن يشارك الدكتور مصطفى مدبولي في فعاليات "منتدى الاقتصاد العربي"، التي تنطلق دورته السابعة والعشرين في الثاني من مايو؛ إذ تحل مصر ضيف شرف على الدورة الجديدة للمنتدى، والتى تشارك فيها العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية، وصندوق النقد الدولي ومنظمة الإسكوا واتحاد الغرف العربية، وعدد كبير من القيادات المصرفية والاقتصادية والمالية، ويلقى مدبولى كلمة بالمنتدى عن فرص الاستثمار بمصر، وما أنجزته الحكومة فى ملف الاصلاح الاقتصادى.