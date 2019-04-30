رئيسة القومى للمرأة تستعرض غدا محطات السيدة المصرية فى شرم الشيخ

تشارك الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة غداً ضمن فعاليات مؤتمر الدورة العادية الـ 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والمنعقدة بشرم الشيخ فى الفترة من 24 أبريل - 14مايو، وذلك بحضور عدد من ممثلى الدول اﻹفريقية المعنية بشئون المرأة .

ومن المقرر ان ينظم المجلس القومى للمرأة لقاءاً جانبياً غداً بعنوان "المرأة المصرية اصل الحكاية" يستعرض من خلاله ابرز محطات المرأة المصرية في العصر الحديث ومشاركة اهم قصص النجاح والدروس المستفادة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ، كما سيتم التركيز خلال اللقاء على موضوعات مثل دور القيادات النسائية والرائدت الريفيات فى احداث تغير إيجابى داخل مجتمعاتهن ، بالاضافة الى تمكين النساء ذوات الاحتياجات الخاصة.

و تلقي الدكتورة مايا مرسي خلال اللقاء كلمة توضح فيها دور القيادة السياسية فى دعم ومساندة المرأة المصرية،و اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية ، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز حاليا نحو النهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأةعلى الصعيد الاقتصادىوالاجتماعى، وتدعيم مشاركتها فى الحياة السياسية .

كما تلقي السفيرة منى عمر عضوة المجلس القومى للمرأة كلمة خلال اللقاء بعنوان " دور الرائدات والقيادات الطبيعية فى تغير المجتمع " ،والدكتورة هبه هجرس عضوة المجلس القومى للمرأة تلقى كلمة حول " النساء ذوات الاحتياجات الخاصة فى مصر ".