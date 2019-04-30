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خلال متابعته لامتحانات النقل..وكيل تعليم الإسكندرية يحيل ملاحظين للتحقيق

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:14 م
خلال متابعته لامتحانات النقل..وكيل تعليم الإسكندرية يحيل ملاحظين للتحقيق جانب من تفقد الامتحانات
الاسكندرية جاكلين منير
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تفقد مصطفى العجمى وكيل مديرية التربية والتعليم، سير العملية الامتحانية التى بدأت اليوم الثلاثاء ، حيث يؤدى طلاب الصف الثانى والثالث الابتدائيين، امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدي طلاب الصف الرابع امتحان مادة اللغة العربية، فيما يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى من المرحلة الإعدادية امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان مادة اللغة العربية.
 
وبدأ "العجمى" جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الحدائق الابتدائية بإدارة وسط، برفقة إيمان شرف مدير عام الإدارة، وأحال بعض الملاحظين بالمدرسة للتحقيقات بسبب قصور فى أداء مهامهم الوظيفية، كما أصدر تعليماته بتصحيح كراسات إجابة طلاب المدرسة بمعرفة معلمين من مدرسة أخرى بنظام عملية التدوير بين مجموعة من المدارس.
 
كما تفقد سير العملية الامتحانية بمدرسة الفوزية الإعدادية بنات بإدارة غرب، برفقة همت أبو كيلة مدير عام الإدارة، وأثنى على انتظامها وانضباطها بوجود الجدول في مكان واضح، ووجود دليل اللجان وانضباط الطالبات، وأنهى جولته بمتابعة مدرسة ممدوح سالم الثانوية بنات، بإدارة غرب، وتأكد من تفعيل شبكة الإنترنت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوى استعدادا للامتحانات الإلكترونية على أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) التى ستبدأ فى التاسع عشر من مايو القادم .
 
جانب من تفقد الامتحانات (1)
جانب من تفقد الامتحانات (1)

جانب من تفقد الامتحانات (2)
جانب من تفقد الامتحانات (2)

جانب من تفقد الامتحانات (3)
جانب من تفقد الامتحانات (3)

 


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