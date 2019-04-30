حملات لمقاومة حشرة الخنفساء السوداء بعد انتشارها بالغردقة وسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

بدأت مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية، فى مقاومة حشرة الخنفساء السوداء، بعد انتشارها بعدة مناطق بمدينتى سفاجا والقصير.

وأكدت مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، شنت المديرية حملات مقاومة لصرصار الغيط والخنفساء السوداء بمدينتى الغردقة وسفاجا، طبقا لبرنامج زمنى، حتى يتم التخلص منهم نهائياً وذلك إبتداء من اليوم بمناطق شمال الأحياء ومبارك 11 ومبارك 12ومبارك 13 .

وتابعت المديرية إن الحملات مستمر العمل بها صباحا ومساءا حتى يتم التخلص نهائيا من هذه الحشرات .