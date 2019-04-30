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"حماية المستهلك" يطلق نسخة جديدة من اليوم المفتوح لحل شكاوى المواطنين

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 10:48 م
"حماية المستهلك" يطلق نسخة جديدة من اليوم المفتوح لحل شكاوى المواطنين اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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أعلن جهاز حماية المستهلك عن إطلاق نسخة جديدة من المبادرات الخاصة بحل شكاوى المستهلكين، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

 

وأكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم استدعاء كافة الشركات والأطراف المعنيه بالمنظومة الاستهلاكية لمقر الجهاز بالقرية الذكية داخل معسكر العمل للعاملين بالجهاز لحل شكاوى المواطنين والتفاعل معها فى إطار من السهولة  واليسر وبالصورة الإيجابية التى تلبى طموحات المواطنين.

 

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتى تماشيا مع توجهات القيادة السياسية  للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يولى اهتماما  كبيرا باحتياجات المواطنين ومنظومة ضبط الأسواق، وأهمية التفاعل مع شكواهم، وطبقا لما جاء ببرنامج الحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض زمن الاستجابة فى التعامل مع شكاوى المواطنين، وما أشار به الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية من توجهات فى هذا الشأن.

 

وأضاف عبد المعطى، "على الجانب الأخر تقوم سيارات الضبطية القضائية  التى استحدثها الجهاز بممارسة دورها فى مراقبة الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضبط أى ممارسات سلبية تضر بالمستهلك، لافتا إلى أن مبادرة اليوم المفتوح سوف تبدأ غدا  الخميس الساعة الثامنة صباحا بمقر الجهاز بالقرية  الذكية، وتستمر حتى منتصف الليل من ذات اليوم.

 

وأوضح جهاز حماية المستهلك أن الجهاز أعلن استعداده لتلقى كافة الشكاوى التى ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحفية باعتبارها وسائل فاعلة تنقل نبض الشارع ومشكلاته.

 

وأهاب عبد المعطى بالمواطنين ممن لديهم أى شكاوى أن يتواصلوا عبر أليات التواصل المختلفة سواء من خلال الخط الساخن 19588 أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية أو الصفحة الرسميه لجهاز حماية المستهلك وعلى رقم الواتس أب 01281661880 " خدمة المواطن رقيب " متضمنا شكواه والمستندات المؤيدة لها حيث سيعمل فريق العمل على حلها .

 

 
 
 

 


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