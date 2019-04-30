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حبس عاطل متهم بالاتجار فى مخدر الأستروكس بالجيزة

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 12:43 م
حبس عاطل متهم بالاتجار فى مخدر الأستروكس بالجيزة مخدر الاستروكس-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر الأستروكس شرع في ترويجها على عملائه، بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
 
وكشفت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة تورط عاطل فى ترويج مخدر الأستروكس على عملائه بالجيزة.
 
وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 12 كيسا يحتوى على مخدر الأستروكس، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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