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حبس ربة منزل و7 متهمين خطفوا شقيقين وطلبوا فدية 500 ألف جنيه بـ6 أكتوبر

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 08:06 م
حبس ربة منزل و7 متهمين خطفوا شقيقين وطلبوا فدية 500 ألف جنيه بـ6 أكتوبر كلابش-ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس ربة منزل و7 متهمين آخرين، لتورطهم فى خطف شقيقين بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا يفيد تعرض شقيقين للخطف على يد مجهولين، وبإجراء التحريات تبين للمقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر أن أحد المجنى عليهما تعرف منذ بضعة أيام على إحدى الفتيات من خلال موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) وتقابل وشقيقه معها بمقهى بالحى السابع بدائرة القسم، حيث اتفقت معهما على حضور حفل عُرس خاص بأحد معارفها واستقلوا سيارة ملاكى قامت بطلبها من إحدى شركات نقل الركاب.

وأثناء سيرهم فوجئوا بسيارة (ملاكى الفيوم) ترجل منها أربعة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء وقاموا بإنزال السائق والفتاة من السيارة واستقلوها صحبتهما وقام أحدهم بقيادتها وسلكوا طريق وصلة دهشور الجنوبية باتجاه طريق الفيوم، إلا أن السيارة تعطلت وترجل منها الجناة لفحصها وأثناء ذلك غافلهم أحد المجنى عليهما وفر هاربا تاركا هاتفه المحمول، فى حين بقى بصحبتهم شقيقه، وتلقى اتصال هاتفى من رقم الهاتف الخاص بالفتاة أبلغه خلاله مجهول باحتجازه لشقيقه لسابقة قيام والدهما بالنصب عليه وطلب منه دفع مبلغ مالى 500 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وهم ربة منزل، و7 أشخاص، وبصحبتهم المجنى عليه، واعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بين والد أحد المتهمين ووالد المجنى عليهما، على مبلغ 500 ألف جنيه، خاصة بتسفير عمالة للخارج وأنه استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وأرشدوا عن السيارتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة.


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