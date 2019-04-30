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جبالى المراغى يعلن تخصيص فرع للجامعة العمالية بأسوان لتأهيل العمالة الأفريقية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:41 م
جبالى المراغى يعلن تخصيص فرع للجامعة العمالية بأسوان لتأهيل العمالة الأفريقية جبالى المراغى - رئيس اتحاد العمال
كتب سمير حسنى - محمد شرقاوى
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أعلن جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تخصيص فرع الجامعة العمالية فى أسوان ليصبح مركزا لتدريب وتأهيل العمالة الأفريقية الموفدة من قبل الاتحادات العمالية بدول القارة.

 

وكشف المراغى، خلال كلمته فى احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس السيسى بالإسكندرية، عن تخصيص منح دراسية بالأكاديمية الفنية العمالية المزمع الانتهاء منها نهاية العام الحالى، مشيرا إلى أن تلك الخطوات تأتى فى إطار التعاون العربى الأفريقى المشترك.

 

وعلى جانب آخر، أعرب رئيس اتحاد العمال، عن تطلع عمال مصر إلى سرعة إقرار باقى التشريعات الخاصة بالعمال خاصة قانونى العمل والتأمينات.


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