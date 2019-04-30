جبالى المراغى عن مشاركة الرئيس السيسي بعيد العمال: "تاج على رؤوسنا"

كتب أحمد عبد الرحمن

عقب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على قيامه بتخصيص فرع الجامعة العمالية في أسوان ليصبح مركزًا لتدريب وتأهيل العمالة الإفريقية، قائلا: "واجبنا يحتم علينا أن نقرب المسافات بين مصر وكافة الدول الإفريقية".

وأضاف "المراغي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الله رزق مصر بقيادة سياسية واعية أعادت الدولة المصرية لقيادة القارة الإفريقية .

وتابع: "جملة جبرتوا خاطري التي قالها السيسي للعمال خلال الاحتفال بعيد العمال، هي تاج على رؤوسنا ووسام على صدورنا، كما أنه يحث العمال على العمل والإنتاج".

وأوضح "المراغي"، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال تحث الشعب المصري على تغيير ثقافته، وأن يتجهوا للتعليم الفني.