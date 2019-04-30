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الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:44 م
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توريد 12572 طن قمح بشون و صوامع محافظتى الغربية و البحيرة

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:18 م
توريد 12572 طن قمح بشون و صوامع محافظتى الغربية و البحيرة قمح
الغربية - مصطفى عادل و البحيرة – ناصر جودة
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أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أن إجمالى كمية الأقماح التى تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة، بلغت 1380 طن قمح.
 
مضيفا، أن المساحة المنزرعة بالقمح بنطاق المحافظة، تقدر بـ 355659 فدان .
 
ووجه محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، وشدد على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد. 
 
و من جهة أخرى، أكد المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه تم توريد 11 ألف و192طن حتى اليوم، مشيرا إلى أن موسم الحصاد بدأ من نصف إبريل الجارى، ووصلت المساحة المحصودة حتى اليوم 32 الف و 386 فدان.
 
يذكر أن عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح بالغربية 2019 هي 25 شونه متمثلة فى  10شون مطورة أسمنتية، وعدد 3 صوامع، و 4 هناجر و8 شون ترابية "مراكز تجميع" وهذه الشون قدرتها الاستيعابية 193340 طن، وبذلك تكون الشون كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها وهى 1 طن لكل فدان منزرع.
 
    
 

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